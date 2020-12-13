أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مصر وفلسطين تبحثان الأوضاع العربية والفلسطينية

07:21 م الأحد 13 ديسمبر 2020
مصر وفلسطين تبحثان الأوضاع العربية والفلسطينية

رام الله - (أ ش أ):

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وسفير مصر لدى دولة فلسطين طارق طايل، الأوضاع العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التطورات والأحداث المتلاحقه في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقاء الأحمد بالسفير المصري، اليوم الأحد،

بمدينة رام الله، حيث أطلعه على الأوضاع على الساحة الفلسطينية، واستمرار أعمال العدوان المتواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، خاصة اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتوسع في المستوطنات الاستعمارية القائمة، وأعمال الهدم، والاستيلاء على منازل المواطنين، خاصة في القدس والأغوار.

كما جرى استعراض الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والعقبات التي ظهرت مؤخرا نتيجة تراجع حركة "حماس" عما صدر عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد بتاريخ 3/9/2020، وتفاهمات لقاء حركتي "فتح" و"حماس" بشأن إجراء الانتخابات العامة بالتتابع.

هذا المحتوى من

عزام الأحمد فلسطين حركة فتح

الخبر التالى:

السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الأهلي 2-1 مصر المقاصة.. الدوري المصري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا