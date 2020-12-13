ميانمار تسمح باستئناف الرحلات الجوية الدولية من أول يناير
نايبيداو - (د ب أ)
أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن ميانمار تعتزم استئناف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأضافت الوكالة أن السلطات ستسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات داخلية اعتبارا من الأربعاء المقبل.
يأتي هذا بالتزامن مع تمديد البلاد للقيود المرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر، حسب بلومبرج.
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