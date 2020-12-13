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ميانمار تسمح باستئناف الرحلات الجوية الدولية من أول يناير

06:22 م الأحد 13 ديسمبر 2020
ميانمار تسمح باستئناف الرحلات الجوية الدولية من أول يناير

طيران ميانمار

نايبيداو - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن ميانمار تعتزم استئناف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأضافت الوكالة أن السلطات ستسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات داخلية اعتبارا من الأربعاء المقبل.

يأتي هذا بالتزامن مع تمديد البلاد للقيود المرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر، حسب بلومبرج.

ميانمار الرحلات الجوية الدولية شركات الطيران

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