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السعودية تبحث مع العراق والهند سبل دعم التعاون العسكري

05:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020
السعودية تبحث مع العراق والهند سبل دعم التعاون العسكري

رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق الأول الركن فياض

الرياض - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم /الأحد/، مع مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد، مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول أيضا استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل.. استقبل رئيس هيئة الأركان السعودية، اليوم، رئيس أركان الجيش الهندي الفريق إم إم نارافاني.

وجرى - خلال اللقاء - بحث التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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