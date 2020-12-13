خلال زيارة حمدوك.. اتفاق سوداني إثيوبي على استئناف مفاوضات سد النهضة

وكالات:

اتفق السودان مع إثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة، خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما ذكرت قناة "العربية".

جاء ذلك خلال زيارة قصيرة أجراها حمدوك إلى أديس أبابا في وقت سابق الأحد، واتفق الجانبان خلالها على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين، ومنها استئناف عمل لجنة الحدود ومفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، وعقد قمة عاجلة للـ"إيقاد".

وأعلن مكتب حمدوك أن "السودان وإثيوبيا اتفقا على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وبعد استقباله، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: "أجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له هذا الصباح". وأضاف: "وصلنا خلال المحادثات إلى تفاهم حول مختلف القضايا التي من شأنها زيادة تعزيز التعاون بين بلدينا".

وفي وقت سابق، قال حمدوك تعليقا على زيارته: إنه يتطلع إلى نقاشات بنّاءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. كما يتطلع إلى التنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار للبلدين والمنطقة، على خلفية ارتفاع التوترات والقتال في إثيوبيا حول منطقة تيغراي، والتي تسببت في نزوح الآلاف إلى السودان.

وتأتي هذه الزيارة مع "تأزم" مفاوضات سد النهضة، وبالتزامن مع النزاع المسلح في إقليم تيجراي، وفرار آلاف اللاجئين إلى الحدود السودانية.

وتبحث الزيارة، وفق بيان مجلس الوزراء السوداني، مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وسبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.

والخميس، أكدت الخرطوم رغبتها في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لدول سد النهضة الثلاث: السودان، مصر، وإثيوبيا داخل البيت الأفريقي.