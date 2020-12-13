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الإدارة الأمريكية تؤكد المضي في خفض قواتها العسكرية بالعراق

03:43 م الأحد 13 ديسمبر 2020
الإدارة الأمريكية تؤكد المضي في خفض قواتها العسكرية بالعراق

ماثيو تولر

بغداد - (د ب أ):

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، اليوم الأحد، أن بلاده ماضية بخفض قواتها العسكرية في العراق وإعادة انتشارها في المنطقة.

وأكد السفير الأمريكي، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد، على "استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة".

وقال إن "إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب".

وحسب بيان عراقي، جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين.

ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية العراق خفض قوات

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