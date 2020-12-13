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بالفيديو- أسرة العالم النووي فخري زادة تتسلم "وسام النصر"

02:14 م الأحد 13 ديسمبر 2020
بالفيديو- أسرة العالم النووي فخري زادة تتسلم "وسام النصر"

محسن فخري زادة

وكالات:

سلم قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، الأحد، أسرة العالم النووي الراحل فخري زادة "وسام النصر" من الدرجة الأولى، الموقع من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ويأتي منح الوسام الرفيع للعالم النووي الراحل لما قدمه من خدمات في المجال الدفاعي، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال باقری خلال تسلیم الوسام إلى زوجة الراحل فخري زادة إنه "منذ استشهاد الدكتور محسن فخري زاده، العالم النووي والدفاعي، لم ينعم أعداء إيران بنوم هانئ، وهم دائما في خوف وقلق وتوتر".

وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن الثأر لدماء فخزي زاده سيؤخذ من النظام المتغطرس في الزمان والمكان المناسبين، وفق المنطق العملي لجبهة الثورة الإسلامية الإيرانية، وليعلم الشيطان الأكبر أمريكا والنظام الصهيوني أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

وكان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاة اُغتيل بطهران في 27 نوفمبر الماضي، في عملية وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءها.

محسن فخري زادة وسام النصر محمد باقري اغتيال زادة علي خامنئي

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