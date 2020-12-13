ميركل تعلن موعد بدء حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا

وكالات:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، إن التطعيم ضد "كوفيد-19" في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من تاريخ ترخيص اللقاح المتوقع بنهاية ديسمبر الجاري.

أتي ذلك، بينما قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات فرض إغلاق صارم للحياة العامة وتقييد الحركة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم ولغاية العاشر من يناير المقبل، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويُستثنى من ذلك محلات بيع المواد الغذائية، والصيدليات، وورش تصليح السيارات، ومراكز فحص البصر والسمع، ومحطات تعبئة الوقود، ودوائر البريد، ومحلات بيع أشجار عيد الميلاد.