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الكويت تستعد لاستئناف الطيران مع مصر

12:31 م الأحد 13 ديسمبر 2020
الكويت تستعد لاستئناف الطيران مع مصر

طيران الكويت

الكويت- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من الكويت بأن سلطات الطيران المدنية في الإمارة الخليجية أبلغت شركات الطيران بأنها ستسمح لها باستئناف تسيير الطائرات بين الكويت ومصر وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري بينها وبين أكثر من 30 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران والهند، تعتبرها مصدر خطر كبير لتفشي وباء كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي لوكالة رويترز إ إن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19".

ولم يكشف المسؤول عن موعد استئناف الرحلات الجوية.

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