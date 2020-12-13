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كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في مرحلة حاسمة.. و"لا مجال للتراجع"

12:09 م الأحد 13 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في مرحلة حاسمة.. و"لا مجال للتراجع"

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

سول- (د ب ا):

طالب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الأحد، ببذل كل الجهود لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد، قائلا إن المعركة ضد فيروس كورونا في " مرحلة حاسمة".

وقال مون خلال اجتماع طارئ في مقر الهيئة المركزية المعنية بإجراءات مواجهة الكوارث والسلامة في سول "لا مجال للتراجع"، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقد ترأس مون الجلسة الطارئة التي استمرت لساعات، عقب أن أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال مون إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا " أكبر أزمة فيروس كورونا على الإطلاق".

ويشار إلى أنه ما لم تتمكن السلطات من وقف ارتفاع حالات الاصابة " خلال الوقت الحالي"، سوف يتعين عليها دراسة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف مون أنه من الصعب تخيل الألم والضرر الذي سوف يلحق بالمواطنين لدى تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

وناشد أفراد الأطقم الطبية ومسؤولي قطاع الرعاية الصحية والمواطنين ببذل قصارى جهدهم مجددا، على الرغم من شعورهم بالارهاق من مكافحة الفيروس لفترة طويلة.

وطالب الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص بتوفير الأسرة والمنشآت الصحية للمصابين بفيروس كورونا في ظل التقارير التي تفيد بتعرض المنشآت الطبية لضغوط.

وقال "هذه نقطة فاصلة قبل استخدام اللقاح والعلاج"، مضيفا: "حتى يحين ذلك الوقت، التباعد الاجتماعي هو أقوى لقاح وعلاج. تعزيز التباعد الاجتماعي للمستوى الثالث هو أخر وسيلة نستخدمها".

وناشد المواطنين الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الحالية والابتعاد عن الخروج ولقاء الأخرين خلال هذا " الوضع الطارئ".

وينص المستوى الثالث على إغلاق جميع المنشآت المغلقة والمفتوحة تقريبا، ماعدا المنشآت الضرورية.

وكما يشمل حظر كل الفعاليات الرياضية وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد وتوسيع نطاق عملية العمل من المنازل.

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