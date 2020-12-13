جيفري: لم نرتكب "أخطاء أوباما".. ومنعنا قيام "جنوب لبنان" في سوريا

القاهرة- (د ب أ):

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، إنه "نصح" إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في سوريا، لأنها "ناجحة".

وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته الأحد، بشأن نصيحته لفريق بايدن :"استمروا في هذه السياسة الناجحة القائمة على الضغط. هي ناجحة، أولاً لأننا لم نقم بأي من أخطاء إدارة باراك أوباما التي ارتكبتها في سوريا. ناجحة لأننا استخدمنا جميع عناصر القوة التي في حوزتنا بما فيها القوة العسكرية. لم نجلس ونحن نرى خطوطنا الحمراء يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي (في نهاية 2013). لم نتخل عن التحالف الدولي (ضد داعش). استعملنا الأمم المتحدة. والأهم، لدينا سياسة، تدعمها جميع الأطراف في المنطقة، بما فيها أوروبا. هذه بداية ممتازة لهم (الفريق الجديد) كي يستمروا فيها".

وأضاف جيفري، في الحوار الذي أُجري هاتفيًا يوم الجمعة، أن بلاده تقدم "الدعم الضروري" لإسرائيل في جهودها لمنع "تموضع" إيران في سوريا وأن "الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا بمنع إيران بإقامة وضع ثانٍ مثل جنوب لبنان في جنوب سوريا ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى"، لافتاً إلى وجوب خروج إيران وقواتها من سوريا في "تسوية نهائية".

وعن إدلب، قال جيفري إنه "متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركي. لديه حوالي 20 ألف جندي، وربما 30 ألفا هناك، ولديهم (الأتراك) القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب"، لافتاً إلى حصول أنقرة على دعم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا لوجودها في شمال غربي سوريا.