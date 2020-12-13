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الشرطة الألمانية تعثر على منشأة لزراعة القنب وتعتقل 6 أشخاص

02:05 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
الشرطة الألمانية تعثر على منشأة لزراعة القنب وتعتقل 6 أشخاص

الشرطة الألمانية

دورتموند (ألمانيا) - (د ب أ):
اعتقلت الشرطة الألمانية في ضاحية فوبرتال بغربي ألمانيا يوم السبت ستة رجال بعد اكتشاف منشأة غير قانونية لزراعة القنب، وفقا لمسؤولين.

وصادرت الشرطة ومسؤولون من مكتب المدعي العام أكثر من 600 نبتة حشيش من عمارة سكنية في ضاحية فوبرتال-إلبرفيلد بعد ظهر يوم السبت.

وامتدت المنشأة على أربعة طوابق، في شقق مختلفة. وتم إنشاؤها بشكل احترافي وهي مزودة بخطوط كهرباء وأنابيب للتهوية وصناديق للصمامات والمصابيح وغيرها من الملحقات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أدلة قدمها شهود قادت الضباط إلى الموقع.

وذكرت التقارير أن الرجال الستة لم يقاوموا عملية الاعتقال. وورد أن أعمارهم تتراوح بين 24 و32 سنة.

وقال مسؤولون إنه بالنظر إلى كمية المخدرات المضبوطة، يواجه الرجال الستة حال إدانتهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

وسيقرر مكتب المدعي العام قريبًا موعد مثولهم أمام قاض.

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