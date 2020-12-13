السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا
السودان - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٠٣ اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٤ وفيات، فيما جرى شفاء ٣٧٢ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٦٣ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٧ ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢١ ألفا و ١٤٧ حالة، بينها ١٣٤٤ وفاة، و ١٢ ألفا و ٢٢٧ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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