صحيفة: حكومة البرازيل تعتزم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا

برازيليا - (د ب أ)

تعتزم الحكومة البرازيلية تطعيم جميع المواطنين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” المحلية دون ذكر أي مصدر.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الصحة البرازيلية، في رسالة لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، إن الوزارة ليس لديها أي معلومات بشأن خطط تطعيم جميع المواطنين.

وذكرت الصحيفة البرازيلية، أن حكومة الرئيس جايير بولسونارو غيرت خططها التي كانت تستهدف في الأساس إعطاء جرعات من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا إلى فئات معينة بنفس طريقة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا.

وكانت صحف محلية نقلت عن حاكم ولاية جوياس رونالدو كايادو قوله في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة إن وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو أوضح بأنه سيتم إصدار مرسوم مؤقت لمعالجة "المركزية والتوزيع المتساوي للقاحات الواقية من فيروس كورونا.