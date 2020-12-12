فرنسا تسجل 13947 إصابة جديدة بكورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 13947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ اتشار الجائحة إلى مليونين و365 ألفا و 319 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت فرنسا 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 57761.