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فرنسا تسجل 13947 إصابة جديدة بكورونا

10:52 م السبت 12 ديسمبر 2020
فرنسا تسجل 13947 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 13947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ اتشار الجائحة إلى مليونين و365 ألفا و 319 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وسجلت فرنسا 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 57761.

فيروس كورونا فرنسا

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