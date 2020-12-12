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25 مليون دولار منحة من الجامعة العربية لتنمية جنوب كردفان في السودان

10:40 م السبت 12 ديسمبر 2020
25 مليون دولار منحة من الجامعة العربية لتنمية جنوب كردفان في السودان

جامعة الدول العربية

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد والي جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، الدكتور حامد البشير ابراهيم، أن جامعة الدول العربية رصدت منحة قدرها 25 مليون دولار، لتنمية الولاية، باعتبارها من أكثر الولايات تضررا من الحرب.
وقال حامد البشير، في كلمة خلال ورشة عمل في مدينة كادقلي (عاصمة جنوب كردفان) مساء اليوم السبت، عن ادارة المشروعات، إن المنحة المقدمة من الجامعة العربية تعتبر خطوة لتعمير الولاية، وإحداث التنمية فيها، لافتا إلى أن الولاية شرعت في إعداد خطة بالمشروعات المقرر تنفيذها، لتقديمها لوزارة العمل الاتحادية الأسبوع المقبل، من أجل رفعها إلى جامعة الدول العربية بغرض تمويلها.
وأوضح أن المشروعات التي لن تشملها تلك المنحة سيتم تحويلها إلى ميزانية العام 2021 لتمويلها، حسب وعد وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي، معربا عن شكره لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ لاختيارها جنوب كردفان، وتخصيص المنحة لها، بسبب خصوصيتها وحاجتها للتمييز الإيجابي.

هذا المحتوى من

جامعة الدول العربية الخرطوم السودان

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