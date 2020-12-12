المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

كاراكاس - (د ب أ)

بعد أقل من اسبوع على الهزيمة الفادحة لخصوم الحكومة في الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، تحدت المعارضة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من خلال عقد استفتاء شعبي.

وقال زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا خوان جوايدو اليوم السبت بعد إدلائه بصوته في هذا الاستفتاء: "اليوم ترفع فنزويلا صوتها".

ويطرح الاستفتاء الذي ينظمه معارضو الحكومة على المواطنين سؤالا عما إذا كانوا يطالبون الرئيس مادورو بالاستقالة ويطالبون بإجراء انتخابات برلمانية، وما إذا كانوا يعترفون بالتصويت الذي تم يوم الأحد الماضي.

كان الفنزويليون في الداخل والخارج تمكنوا من التصويت في مراكز الاقتراع وعلى شبكة الإنترنت فى هذا الاستفتاء.

وكان الاشتراكيون الذين يحكمون البلاد فازوا يوم الأحد الماضي بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، وبالتالي استعادوا السيطرة على آخر مؤسسة في الدولة الأمريكية الجنوبية التي كانت المعارضة تسيطر عليها بين مؤسسات الدولة.

وقاطع معارضو الحكومة التصويت يوم الأحد الماضي إلى حد كبير لأنهم لم يروا الظروف مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تعيش فنزويلا أزمة عميقة وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا مطلع العام الماضي 2019 واعترفت به عدة بلدان رئيسا شرعيا للبلاد من بينها ألمانيا والولايات المتحدة.

ومع ذلك لم ينجح جوايدو في إثبات قوته أمام مادوروالذي يحكم البلاد بقبضة قوية، ويدعمه جيش قوي في الصراع على السلطة.

تتهم الأمم المتحدة قوات الأمن في فنزويلا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.