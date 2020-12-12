غواصة نووية روسية تختبر صواريخا بالستية عابرة للقارات

موسكو- (د ب أ)

قامت غواصة نووية روسية، بإجراء اختبار إطلاق أربعة صواريخ باليستية عابرة للقارات، في بحر أوخوتسك على المحيط الهادي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الصواريخ أصابت أهدافها في ميدان إطلاق نار شمال غربي روسيا على بعد أكثر من 5500 كيلومترا.

وجاء الاختبار وسط مفاوضات مفتوحة حول مستقبل معاهدة نزع السلاح النووي الرئيسية الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة.

تحدد المعاهدة ترسانة الأسلحة النووية لكلا البلدين بثمانمائة منظومة إطلاق و1550 رأس نووي جاهزة للإطلاق.

وتنتهي الاتفاقية بداية فبراير من العام المقبل.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو أن الاختبار كان استكمالا لتدريبات واسعة النطاق للقوات النووية الروسية.

وأبلغ الوزير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر.

وأطلقت الصواريخ من الغواصة "فلاديمير مونوماخ"، وتسعى روسيا إلى إظهار قوتها العسكرية من خلال الاختبارات والمناورات.