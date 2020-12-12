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الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

09:39 م السبت 12 ديسمبر 2020
الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

شركة مصر للطيران

الكويت - (أ ش أ):
كشفت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم السبت، عن موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على عودة تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر.
ونقلت عن مصادر كويتية قولها، إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أرسلت خطابا رسميا إلى شركة (مصر للطيران)، يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر؛ وذلك في خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة، بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.

هذا المحتوى من

شركة مصر للطيران الكويت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

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