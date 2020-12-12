بايدن: واشنطن ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يومًا

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يومًا، أي بعد يوم واحد من توليه الرئاسة الأمريكية رسميا.

وقال بايدن، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إنه "منذ خمس سنوات في مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.. وفي غضون 39 يومًا، ستنضم الولايات المتحدة إليها.. وسنعمل على حشد العالم لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقع عليه سلفه باراك اوباما.

وأبلغت واشنطن رسميا، في نوفمبر 2019، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من ديسمبر 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. وتلزم المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.