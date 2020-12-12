المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بكورونا
لندن - (د ب أ)
سجلت المملكة المتحدة 21502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .
وسجلت المملكة المتحدة 519 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19 خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالفيروس عن طريق التحليل وفقًا للبيانات الرسمية.
وشهدت البلاد أمس الجمعة تسجيل 21672 حالة إصابة بكورونا و424 حالة وفاة.
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