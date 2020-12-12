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تركيا تسجل 29 ألفا و136 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 8ر1 مليون حالة

08:04 م السبت 12 ديسمبر 2020
تركيا تسجل 29 ألفا و136 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 8ر1 مليون حالة

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى مليون و809 آلاف و809 حالات، وذلك عقب تسجيل 29 ألفا و136 إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 16 ألفا و199 حالة، وذلك عقب تسجيل 222 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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