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إيطاليا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 8ر1 مليون حالة بعد تسجيل 9ر19 ألف إصابة جديدة

08:01 م السبت 12 ديسمبر 2020
إيطاليا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 8ر1 مليون حالة بعد تسجيل 9ر19 ألف إصابة جديدة

أرشيفية

روما - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، تسجيل 19 ألفا و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و825 ألفا و775 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية - إنه جرى تسجيل ٦٤٩ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٦٤ ألفا و٣٦ حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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