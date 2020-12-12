أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

05:59 م السبت 12 ديسمبر 2020
إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ
أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، بعيار مطاطي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (19 عاما)، بعيار في القدم، والعشرات بحالات اختناق.
واعتلت قوات الاحتلال، سطح منزل في القرية واحتجزت أصحابه لأكثر من 4 ساعات.. كما شرعت بعمليات هدم داخل المنزل.

هذا المحتوى من

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين

الخبر التالى:

منفى جديد للاجئين الإريتريين الفارين من الحرب في تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120611

    عدد المصابين

  • 104499

    عدد المتعافين

  • 6877

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا