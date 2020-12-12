أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

الحكومة الأمريكية تنفذ ثاني عقوبة إعدام في أسبوع واحد

04:51 م السبت 12 ديسمبر 2020
الحكومة الأمريكية تنفذ ثاني عقوبة إعدام في أسبوع واحد

المحكمة الامريكية

واشنطن - أ ش أ

نفذت الحكومة الأمريكية عقوبة الإعدام في حق رجل من ولاية لويزيانا قتل طفلته البالغة من العمر عامين في 2002، لتصبح بذلك ثاني عقوبة إعدام فيدرالية تطبقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ألفريد بورجوا (56 عاما) تم إعلان وفاته الليلة الماضية بعد تلقيه الحقنة القاتلة في سجن فيدرالي بولاية إنديانا، لافتة إلى أنه حتى لحظاته الأخيرة كان ينكر قتل ابنته أو الإساءة إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعدام بورجوا هو عاشر عقوبة تنفذها إدارة ترامب منذ قرار استئناف الإعدام في يوليو الماضي، بعد 17 عاما من تعطيل تلك العقوبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن إعدام برجوا هو الثاني خلال يومين فقط حيث نفذت الحكومة الأمريكية عقوبة الإعدام بالحقنة القاتلة، الخميس الماضي، في حق براندون برنارد (40 عاما) والذي قتل شخصين في ولاية تكساس عام 1999 عندما كان مراهق.

هذا المحتوى من

Asha
الحكومة الأمريكية عقوبة إعدام جريمة قتل قتل طفلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120611

    عدد المصابين

  • 104499

    عدد المتعافين

  • 6877

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نظام التطعيم.. الصحة تكشف تفاصيل لقاح "سينوفارم" لمواجهة كورونا (يؤدي لارتفاع الحرارة)​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا