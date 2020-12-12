الحكومة الأمريكية تنفذ ثاني عقوبة إعدام في أسبوع واحد

واشنطن - أ ش أ

نفذت الحكومة الأمريكية عقوبة الإعدام في حق رجل من ولاية لويزيانا قتل طفلته البالغة من العمر عامين في 2002، لتصبح بذلك ثاني عقوبة إعدام فيدرالية تطبقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ألفريد بورجوا (56 عاما) تم إعلان وفاته الليلة الماضية بعد تلقيه الحقنة القاتلة في سجن فيدرالي بولاية إنديانا، لافتة إلى أنه حتى لحظاته الأخيرة كان ينكر قتل ابنته أو الإساءة إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعدام بورجوا هو عاشر عقوبة تنفذها إدارة ترامب منذ قرار استئناف الإعدام في يوليو الماضي، بعد 17 عاما من تعطيل تلك العقوبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن إعدام برجوا هو الثاني خلال يومين فقط حيث نفذت الحكومة الأمريكية عقوبة الإعدام بالحقنة القاتلة، الخميس الماضي، في حق براندون برنارد (40 عاما) والذي قتل شخصين في ولاية تكساس عام 1999 عندما كان مراهق.