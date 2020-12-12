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الجزائر ترفض الإعلان الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وتعتبره مخالفًا للقانون الدولي

04:20 م السبت 12 ديسمبر 2020
الجزائر ترفض الإعلان الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وتعتبره مخالفًا للقانون الدولي

وزارة الخارجية الجزائرية

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يخالف القوانين الدولية، لافتة إلى أن موقف الجزائر يستند على الشرعية الدولية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت إن "إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".

وأضافت أن "الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة".

وتابعت أن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونلد ترامب، أعلن الخميس الماضي، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وزارة الخارجية الجزائرية الإعلان الأمريكي الصحراء الغربية الجزائر

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