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موافقة طارئة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك في الولايات المتحدة

03:03 م السبت 12 ديسمبر 2020
موافقة طارئة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك في الولايات المتحدة

استخدام لقاح فايزر

(بي بي سي):

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وقالت الوكالة إن التفويض يعتبر بمثابة "علامة فارقة" في مواجهة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 295 ألف شخص في الولايات المتحدة.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة تصل إلى 95 في المئة من فيروس كورونا، آمن وفعال.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التطعيمات الأولى سوف تبدأ في غضون "أقل من 24 ساعة".

وأضاف ترامب: "حققت أمتنا اليوم معجزة طبية. لقد قدمنا لقاحا آمنا وفعالا في تسعة أشهر فقط".

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