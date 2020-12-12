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"موديرنا": سيتم توزيع جرعات من لقاحنا هذا الشهر

02:00 م السبت 12 ديسمبر 2020
"موديرنا": سيتم توزيع جرعات من لقاحنا هذا الشهر

شركة موديرنا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية، ستيفان بانسيل إن بعض جرعات لقاح الشركة سيتم تسليمها إلى أوروبا هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يمكن توزيعها حتى تحصل على الموافقات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف بانسيل أنه ليست جميع الجرعات سيتم تسليمها إلى أمريكا، وتأتي الشركة بعد شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية في عملية الحصول على الموافقة لتوزيع لقاحها.

وأضاف أن شركة موديرنا يمكنها إنتاج 500 مليون جرعة على الأقل سنويا.

شركة موديرنا لقاح كورونا فيروس كورونا

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