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اليمن.. مقتل مدنيين اثنين بقذائف مليشيا الحوثي

01:45 م السبت 12 ديسمبر 2020
اليمن.. مقتل مدنيين اثنين بقذائف مليشيا الحوثي

مليشيا الحوثي

عدن - أ ش أ

قُتل مدنيان اليوم السبت، إثر استهداف مليشيا الحوثي بالقذائف حي نادي الأهلي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلي -لم تسمه- القول إن القذائف التي أطلقتها المليشيات الحوثية أدت إلى مقتل لاعب نادي طليعة تعز السابق ناصر الريمي، ونجله.

وأضاف المصدر: "أن مليشيا الحوثي استهدفت عددا من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون".

يذكر أن مليشيا الحوثي تستهدف بين الحين والآخر بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة عدداً من الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بمدينة تعز مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

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