البرلمان العربي يعلن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس البرلمان العربي علي بن عبد الرحمن العسومي، تدشين البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وذلك بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة.

واستعرض العسومي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر الجامعة العربية - الموضوعات التي ناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة اليوم، مؤكدا أن المركز يهدف إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات إقليمية للدبلوماسية البرلمانية العربية، مشيدا بمشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات النيابية في جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العسومي، إن جلسة اليوم ناقشت عدداً من الأمور المهمة التي شهدتها الساحة العربية خلال الفترة الماضية، موضحا أنه في الشأن العراقي أن البرلمان العربي يتابع الوضع السياسي والأمني، وكذلك الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة لفرض الأمن والاستقرار، ومواجهة قوى الإرهاب والعصابات المسلحة الخارجة على القانون، وحماية سيادة وأمن العراق في مواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية.

وأكد أن البرلمان يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله حصرآ بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمكينها من فرض سلطة القانون.

وأعرب عن ترحيب البرلمان العربي بالحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة بما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق ودعمها في تحقيق أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييده في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الخارجية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

وفي الشأن الليبي، قال العسومي إن البرلمان العربي يتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية الليبية والجهود المبذولة لاستكمال الحوار الليبي الليبي والتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية على نحو يضمن سيادة الدولة الليبية ويصون وحدتها الوطنية ويحفظ مقدرات شعبها ويلبي تطلعاته في العيش بأمان وسلام وتنمية واستقراره يثمن الجهود المخلصة التي بذلتها جمهورية تونس لاستضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي كم يرحب بالتوافق الذي توصل إليه الأشقاء الليبيين حول بعض الملفات خلال الحوار.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف ، والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية ، التي ترعاها الأمم المتحدة .

وأكد العسومي موقف البرلمان العربي الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي ، وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمان وسلام وتنمية واستقراره.

وفي الشأن اليمني، قال العسومي إن البرلمان يتابع مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسية واقتصادية واجتماعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وأوضح أن البرلمان العربي يتابع بمزيد من القلق التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وتحديها لكافة الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني باستهدافها الدائم للمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، واصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسية.

وفيما يتعلق بالشأن الصومالي، قال العسومي إن البرلمان العربي يؤكد حرصه على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الجهود العربية والدولية المساندة الصومال في في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأدان الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في الصومال.

وأكد رفض البرلمان العربي كل التدخلات الخارجية من بعض دول الجوار والمنطقة في الشأن الصومالي، التي تعمل على تعطيل العمليات الانتخابية التي تم التوافق عليها وفقا للدستور الوطني .

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء عابد رئيس اللجنة التي شكلها البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن هذه اللجنة لديها خطة عمل خلال الفترة المقبلة للعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، خاصة الإرهاب الفكري، والعمل على تطوير الفكر وتنويره وأن يكون الخطاب الفكري خطاباً معتدلاً والعمل على تربية النشء على قبول الآخر.

وقال عابد - خلال المؤتمر الصحفي - إن اللجنة ستقوم بزيارات خلال الفترة المقبلة للعديد من المحافل الدولية والإقليمية للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات وحضور اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية لتوضيح موقف البرلمان العربي، بخصوص ما وصلت إليه الأمة العربية من تعاون مثمر لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، مشيرا إلى البرلمان العربي يسعى إلى إقرار السلام العادل في المنطقة.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ظافر العاني، أن البرلمان يضع موضوع العراق على قائمة أولوياته، وخاصة موضوع مكافحة الحكومة العراقية للإرهاب، موضحا أن البرلمان العربي يدعم الجهود الذي تبذلها الدولة العراقية لمكافحة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار ومواجهة الجماعات المسلحة الخارجة على القانون.

وأعرب عن ترحيب البرلمان العربي بالحوار بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لحل الملفات العالقة.