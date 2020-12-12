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رام الله: هدم منازل الفلسطينيين "جريمة بحق الإنسانية"

01:01 م السبت 12 ديسمبر 2020
رام الله: هدم منازل الفلسطينيين "جريمة بحق الإنسانية"

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية، جريمة بحق الإنسانية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت- أن هذا التصعيد الخطير يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، وهو جزء لا يتجزأ من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تتركز بالأساس ضد الوجود الفلسطيني في القدس والأغوار وعموم المناطق المصنفة "ج".

وأشارت إلى أن تلك العمليات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث هدمت سلطات الاحتلال واستولت على ٥٢ منزلا خلال أسبوعين في الآونة الأخيرة، وهدمت واستولت على ٦٨٩ مبنى منذ بداية العام الجاري؛ ما أدى إلى تهجير ٨٦٩ فلسطينيا وتركهم بلا مأوى، وذلك وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الفلسطينية هدم منازل الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي

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