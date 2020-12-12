أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

11:49 ص السبت 12 ديسمبر 2020
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت إلقاء القبض على "ارهابي" في كركوك عمل بصفة اعلامي لدى تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية "ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".

وأشارت إلى أنه أقر بالمشاركة في عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع امرلي ، لافتة إلى أنه "ضبط بحوزته فلاشة ميموري محمل عليها مقاطع فيديوية وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين وبندقيتين كلاشنكوف".

الاستخبارات العراقية كركوك داعش

الخبر التالى:

"أبل" تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى الصيف المقبل لمنع تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120147

    عدد المصابين

  • 104281

    عدد المتعافين

  • 6854

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للمصابين والمخالطين.. الصحة تكشف قواعد حصول الموظفين على إجازات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا