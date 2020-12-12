مقتل شخص إثر سقوط أربعة صواريخ في العاصمة الأفغانية كابول
كابول- (د ب أ):
قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت إن مدنيا قتل في العاصمة الأفغانية كابول إثر سقوط ما لا يقل عن أربعة صواريخ على المدينة.
وتم إطلاق الصواريخ من سيارة طراز تويوتا كورولا. وقالت الوزارة إن صاروخين على الأقل سقطا في مناطق سكنية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وفي الشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون في هجمات صاروخية بالمدينة.
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