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مقتل شخص إثر سقوط أربعة صواريخ في العاصمة الأفغانية كابول

07:57 ص السبت 12 ديسمبر 2020
مقتل شخص إثر سقوط أربعة صواريخ في العاصمة الأفغانية كابول

أرشيفية

كابول- (د ب أ):
قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت إن مدنيا قتل في العاصمة الأفغانية كابول إثر سقوط ما لا يقل عن أربعة صواريخ على المدينة.

وتم إطلاق الصواريخ من سيارة طراز تويوتا كورولا. وقالت الوزارة إن صاروخين على الأقل سقطا في مناطق سكنية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون في هجمات صاروخية بالمدينة.​

الداخلية الأفغانية كابول هجوم صاروخي

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