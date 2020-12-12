أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

كندا: بعد غد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في مقاطعة كيبيك

06:07 ص السبت 12 ديسمبر 2020
كندا: بعد غد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في مقاطعة كيبيك

أرشيفية

اوتاوا- (أ ش أ):
قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليغو إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيبدأ في المقاطعة، بعد غد الإثنين، بعد خمسة أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف (فايزر-بايونتيك) ضد (كوفيد-19).

وأضاف ليغو- في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت: "إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولا.. بالطبع لن يتم تطعيم الجميع في الأيام القليلة المقبلة وفي الأسابيع المقبلة، لذا يجب التحلي بالصبر، وينبغي توخي الحذر".

يذكر أنه خلال الموجة الأولى للجائحة، سُجّلت في دور رعاية المسنين نسبة ثمانين بالمئة من إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- في وقت سابق- إن كندا "ثالث دولة توافق على لقاح فايزر بعد المملكة المتحدة والبحرين" ستتلقى 249 ألف جرعة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت السلطات الكندية- في وقت سابق- أن اللقاحات الأولى أُرسِلت من بلجيكا، ويُتوقّع وصولها في الأيام المقبلة إلى كندا، ويجب أن يبدأ التطعيم على الفور في 14 مركزا في كل أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

كندا فيروس كورونا لقاح فايزر كيبيك

الخبر التالى:

المكسيك: العثور على 119 جمجمة إضافية يعتقد أنها جزء من جدار الأزتك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120147

    عدد المصابين

  • 104281

    عدد المتعافين

  • 6854

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا