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محكمة ألمانية تمنع حركة مناهضة لقيود كورونا من تنظيم مظاهرة في دريسدن

05:01 ص السبت 12 ديسمبر 2020
محكمة ألمانية تمنع حركة مناهضة لقيود كورونا من تنظيم مظاهرة في دريسدن

أرشيفية

دريسدن- (د ب أ):

أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حكم محكمة أدنى وحظرت مظاهرة مخططة في دريسدن في وقت لاحق اليوم من جانب حركة "كويردينكن"، التي تنتقد قيود فيروس كورونا.

وتعرضت حركة "كويردينكن" أو (التفكير الجانبي 711) لانتقادات لوجود متطرفين يمينيين ومؤيدين لمعاداة السامية في صفوفها.

وكانت محكمة أدنى قد قررت في وقت سابق أن المظاهرة المزمعة اليوم السبت لا يمكن أن تمضي قدما. وقدم المنظمون على الفور استئنافا إلى المحكمة العليا.

وأيدت المحكمة العليا الحكم وقالت إن الحق الأساسي في الحياة والسلامة البدنية يفوق الحق الأساسي في حرية التجمع.

واعتبرت مدينة دريسدن أن المظاهرة تشكل خطرا على السلامة العامة نظرا لارتفاع مخاطر إصابة الأشخاص بفيروس كورونا في ظروف الازدحام.

وأشارت السلطات البلدية إلى أن المشاركين في مظاهرات حركة "كويردينكن" السابقة لم يلتزموا بمتطلبات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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