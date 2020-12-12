أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

باحثون أمريكيون: حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 70 مليونا

04:59 ص السبت 12 ديسمبر 2020
باحثون أمريكيون: حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 70 مليونا

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أمريكيون.

وتوفي نحو 6ر1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز والتي نشرت مساء الجمعة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.

وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 7ر15 مليون شخص بالمرض.

وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 8ر9 مليون إصابة بينما سجلت البرازيل 8ر6 مليون إصابة.​

كورونا في العال فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز حالات وفاة

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يعتزم التوسع في برنامج "إيراسموس" للتبادل التعليمي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 120147

    عدد المصابين

  • 104281

    عدد المتعافين

  • 6854

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 70711368

    عدد المصابين

  • 49139558

    عدد المتعافين

  • 1588247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا