باحثون أمريكيون: حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 70 مليونا

واشنطن- (د ب أ):

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أمريكيون.

وتوفي نحو 6ر1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز والتي نشرت مساء الجمعة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.

وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 7ر15 مليون شخص بالمرض.

وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 8ر9 مليون إصابة بينما سجلت البرازيل 8ر6 مليون إصابة.​