الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا
واشنطن- (د ب أ):
قالت شركة الأدوية موديرنا إن الولايات المتحدة تعاقدت معها على شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واختارت الحكومة الأمريكية شراء جرعات إضافية من اللقاح بعدما اشترت بالفعل 100 مليون جرعة سابقة منه.
وقالت موديرنا إنها ستقوم بتسليم الجرعات الجديدة التي تم شراؤها في الربع الثاني من العام القادم 2021.
وتمتلك الولايات المتحدة خيار شراء 300 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي لم يحصل بعد على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
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