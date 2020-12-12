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إثيوبيا تعيد لاجئين قسرا إلى مخيماتهم بعد فرارهم من قتال تيجراي

12:15 ص السبت 12 ديسمبر 2020
إثيوبيا تعيد لاجئين قسرا إلى مخيماتهم بعد فرارهم من قتال تيجراي

القوات الفيدرالية في إثيوبيا

أديس أبابا - (د ب أ):
بدأت إثيوبيا بشكل قسري في إعادة مئات اللاجئين الإريتريين الذين فروا من أسابيع من النزاع في تيجراي، إلى الإقليم الواقع شمالي البلاد والمتاخم لإريتريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن ولد الزيراي وهو ممثل للمغتربين، إن اللاجئين تجمعوا بمركز في أديس أبابا، تديره منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتم نقلهم في حافلات إلى مخيمي "أدي هاروش" و"مال آني"، واللذين يأويان حوالي 50 ألف شخص.

وقال للوكالة عبر الهاتف اليوم الجمعة إن "حافلات وصلت واصطفت الليلة الماضية، وبدأ اللاجئون يشعرون بالذعر"، مضيفا أن ما لا يقل عن 200 شخص أعيدوا إلى تيجراي. وقال إنهم "رفضوا استقلال الحافلات، لكنهم أجبروا على ذلك".

ووفقا لبيان صادر اليوم الجمعة، قالت الحكومة الإثيوبية إنها "أعادت بأمان" لاجئين إلى مخيماتهم، حيث سيكون بإمكانهم هناك الوصول إلى "أجهزة تقديم الخدمات" من أجل العمل على حالاتهم بشكل مناسب.

والقتال الدائر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي مستمر للأسبوع السادس، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد الإثيوبى إنهاء العمليات العسكرية في 28 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وكان آبي أعلن الحرب على الجبهة، التي تدير الإقليم لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل وصوله إلى سدة الحكم، بعد أشهر من التوتر، وعندما ألقت الحكومة باللائمة في تعرض قاعدة عسكرية اتحادية لهجوم على زعماء الإقليم.

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