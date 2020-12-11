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استئناف العمل لمد خط غاز "التيار الشمالي-2" الروسي إلى أوروبا

10:05 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
استئناف العمل لمد خط غاز "التيار الشمالي-2" الروسي إلى أوروبا

الغاز الطبيعي

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت الشركة المنفذة لـ"التيار الشمالي-2"، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل لمد القسم المتبقي من خط الغاز الواصل بين روسيا وأوروبا.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن السفينة "فورتونا" بدأت بمد القسم المتبقي من خط الغاز "التيار الشمالي-2" في المياه الألمانية، ويبلغ طول القسم المتبقي 2.6 كم، وسيتم مده على عمق 30 مترا.
وغادرت السفينة ميناء فيسمار وتوجهت إلى روستوك، نهاية الاسبوع الماضي، ومع ذلك، توقف ممدد الأنابيب في وقت لاحق عن الحركة وأقام في البحر المفتوح بالقرب من فيسمار.
وبعد ظهر الأربعاء، استأنفت "فورتونا" حركتها ووصلت إلى روستوك.
ويضم "التيار الشمالي-2" خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
كما ستمر الخطوط عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الحصرية لفنلندا والسويد والدنمارك.
وأعلنت الشركة المنفذة سابقا عن خطط لاستئناف مد الأنابيب في ديسمبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية باستخدام سفينة راسية.
وتلبي سفينة مد الأنابيب "فورتونا" هذه المتطلبات. وفقا للمكتب الفيدرالي للشحن والهيدروجرافيا بألمانيا، حتى 31 ديسمبر، ستنفذ "فورتونا" العمل في الجزء الجنوبي من بحر البلطيق.

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الغاز الطبيعي موسكو أوروبا

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