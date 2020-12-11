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وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية والدولية

08:52 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية والدولية

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

المنامة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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عبداللطيف بن راشد الزياني المنامة البحرين ناصر بوريطة

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