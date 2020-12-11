وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية والدولية

المنامة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.