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السودان يغلق معبر أرقين مع مصر أمام حركة المركبات

08:13 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
السودان يغلق معبر أرقين مع مصر أمام حركة المركبات

معبر أرقين

وكالات:
أعلنت السلطات السودانية، وقف حركة المركبات، في معبر أرقين الحدودي مع مصر.
وقالت وزارة البنى التحتية والنقل السودانية إنها ستغلق معبر أرقين الحدودي مع جمهورية مصر العربية اعتبارا من اليوم الجمعة 11ديسمبر 2020م أمام حركة جميع المركبات الخاصة والعامة والمواصلات والنقل إلى حين إشعار آخر وذلك بناء على الموجهات الصادرة من وزارة الداخلية.

معبر أرقين السودان وزارة النقل السودانية

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