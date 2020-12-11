السودان يغلق معبر أرقين مع مصر أمام حركة المركبات
وكالات:
أعلنت السلطات السودانية، وقف حركة المركبات، في معبر أرقين الحدودي مع مصر.
وقالت وزارة البنى التحتية والنقل السودانية إنها ستغلق معبر أرقين الحدودي مع جمهورية مصر العربية اعتبارا من اليوم الجمعة 11ديسمبر 2020م أمام حركة جميع المركبات الخاصة والعامة والمواصلات والنقل إلى حين إشعار آخر وذلك بناء على الموجهات الصادرة من وزارة الداخلية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
120147
عدد المصابين
-
104281
عدد المتعافين
-
6854
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
70711368
عدد المصابين
-
49139558
عدد المتعافين
-
1588247
عدد الوفيات
إعلان