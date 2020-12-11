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الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع مليشيا الحوثي شمال الضالع

06:55 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع مليشيا الحوثي شمال الضالع

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

شنّ الجيش اليمني، اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمينة (سبتمبر- نت)، أن وحدات من الجيش اليمني شنت هجوماً على مواقع المليشيات الحوثية في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مريس، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات؛ فضلا عن عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش اليمني عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة، كما تم تدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.

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الجيش اليمني مليشيا الحوثي الانقلابية اليمن

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