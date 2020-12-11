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مصدر أمني عراقي: إصابة ضابط و3 مدنيين إثر انفجارين منفصلين جنوبي الموصل

05:55 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
مصدر أمني عراقي: إصابة ضابط و3 مدنيين إثر انفجارين منفصلين جنوبي الموصل

انفجار - ارشيفية

الموصل(العراق) - (د ب ا):
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى مساء اليوم الجمعة بإصابة ضابط وثلاثة مدنيين إثر انفجارين منفصلين جنوبي الموصل 400كم شمالي بغداد.
وقال النقيب سعيد فرحات من شرطة محافظة نينوى إن" انفجار عبوة ناسفة عصر اليوم استهدفت دورية للجيش العراقي في قرية الذيبانية بناحية النمرود /30كم جنوبي الموصل/أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بجروح".
وأضاف فرحات أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم أيضا على عجلة مدنية قرب قرية دباجة بناحية حمام العليل/20كم جنوبي الموصل/ جنوب أسفرت عن اصابة ثلاثة مدنيين من أهالي المنطقة بجروح متفاوتة".
يذكر أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

انفجار العراق محافظة نينوى

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