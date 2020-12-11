سفير السعودية في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

الرياض - (د ب أ):

أكد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن "اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن والاستقرار".

وقال آل جابر اليوم الجمعة، في تغريده له اليوم على صفحته على تويتر إن "الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض".

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف"، مشددا على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

يذكر أن مصدرا مسؤولا في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.