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مقتل 3 من موظفي منظمة إغاثة في تيجراي الإثيوبية

03:48 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
مقتل 3 من موظفي منظمة إغاثة في تيجراي الإثيوبية

الجيش الإثيوبي في تيجراي

كوبنهاجن - (د ب أ):

ذكر المجلس الدنماركي للاجئين اليوم الجمعة إن ثلاثة من موظفيها قتلوا في الصراع الدائر في منطقة تيجراي الإثيوبية في أواخر نوفمبر.

وأضافت المنظمة الإنسانية أن الثلاثة كانوا يعملون حراس أمن في إطار مشروع مساعدة تابع لمجلس اللاجئين الدنماركي في المنطقة، ولكن ملابسات مقتلهم لاتزال غير واضحة.

بدأ الصراع في تيجراي الشهر الماضي عندما نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات للسيطرة على انتفاضة من جانب المنظمة السياسية الإقليمية "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

لطالما سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على السياسة الإثيوبية ولكن منذ تولى الإصلاحي آبي أحمد المنصب في 2018 وهو مختلف مع النخبة في تيجراي.

مجلس اللاجئين الدنماركي كوبنهاجن تيجراي الإثيوبية

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