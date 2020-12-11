الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت وصادرت 52 مبنى فلسطيني خلال أسبوعين

رام الله - (د ب أ):

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل هدمت أو صادرت ما مجموعه 52 مبنى يملكه فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر المكتب في تقرير له، أن عمليات الهدم والمصادرة تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 67 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين.

وبحسب التقرير، فإن من بين المباني المستهدفة، كان 49 مبنًى يقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية (التي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا) وثلاثة في القدس الشرقية.

ففي يوم 25 نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية عشرة مبانٍ، بما شملته من أربعة كيلومترات تقريبًا من أنابيب المياه التي قُدمت كمساعدات إنسانية، في سبعة تجمعات بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وهذه المنطقة مصنّفة في معظمها على أنها مغلقة لأغراض التدريب العسكري، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 1400 نسمة لخطر الترحيل القسري.

وهُدم 13 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين على أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ساعة من صدور "الأمر بإزالتها". وهدم مبنيان من المباني الثلاثة التي هدمت في القدس الشرقية على يد أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم.

في هذه الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي سلطات إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددا تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

جاء ذلك في بيان محلي أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.