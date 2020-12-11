اغتيال رفيق الحريري.. 5 أحكام بالمؤبد على عضو بـ"حزب الله"

(وكالات):

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما اليوم الجمعة، على عضو بـ"حزب الله" مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.

وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.