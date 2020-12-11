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الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: "ستدفع ثمن اغتيال فخري زاده"

12:53 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: "ستدفع ثمن اغتيال فخري زاده"

الجنرال حسين سلامي

(وكالات):

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده إن إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده.

وقال اللواء حسين سلامي إن إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم.

وكانت إيران أعلنت منذ يومين اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي.

حسين سلامي إيران فخري زاده

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