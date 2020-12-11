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سفير روسيا لدى أمريكا: عقوبات واشنطن الجديدة خطوة غير ودية ومضرة للعلاقات مع موسكو

08:52 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
سفير روسيا لدى أمريكا: عقوبات واشنطن الجديدة خطوة غير ودية ومضرة للعلاقات مع موسكو

أناتولي أنطونوف

موسكو - (أ ش أ):

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق مواطنين روس و6 كيانات روسية ستضر بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وأضاف أنطونوف في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة - "أن تصرفات الإدارة الأمريكية خطوة غير ودية ومضرة ضد روسيا، ومن شأنها أن تعمق الأزمة في العلاقات الثنائية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إدراج إحدى فرق كرة القدم بمدينة جروزني الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" في قائمة العقوبات.

ووقع ثلاثة عشر شخصا وست منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماجنيتسكي .. كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماجنيتسكي"، والتي تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل ثلاثة مواطنين روس وست شركات روسية.

وتم فرض العقوبات ضد نائب مدير الحرس الوطني في الشيشان دانييل فاسيليفيتش مارتينوف ونائب رئيس الوزراء الشيشاني فاخيت أوسمييف، والمواطن الروسي زياد سبسبي وجميعهم، بحسب تقرير وزارة المالية، "مرتبطون برمضان قديروف" رئيس الشيشان.

كما تم إدراج المواطن الألماني تيمور دوجازاييف في قائمة العقوبات لصلته بقديروف.

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