أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

البوليساريو تعرب عن أسفها إزاء اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

12:10 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
البوليساريو تعرب عن أسفها إزاء اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

جبهة البوليساريو

واشنطن - (د ب ا):

أعرب ممثل جبهة البوليساريو في واشنطن، مولود السعيد اليوم الخميس، عن "أسفه" للقرار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص اعترافه بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذا الموقف لن يغير طبيعة أو وضع الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة كقضية "تصفية استعمار"، على حد وصفه.

وقال السعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية "نأسف للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب" ، لكنه أكد أنه في حقيقة الامر فإن "هذا القرار لن يغير طبيعة أو وضع الاقليم" استنادا الى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن "المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي".

وشدد السعيد على أنه "لا يمكن أن يستخدم الشعب الصحراوي كسلعة في المعاملات الدبلوماسية الدولية"، وذلك في إشارة إلى أن الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الاراضي الصحراوية جاء تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن "استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي في أقرب الآجال" بحسب تعبيره.

وجدد السعيد التأكيد على "تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

جبهة البوليساريو ترامب المغرب الصحراء الغربية

الخبر التالى:

لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا