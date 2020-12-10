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فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية

11:43 م الخميس 10 ديسمبر 2020
فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية

جان كاستكس

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية قررت تأجيل عملية التخفيف المقررة للقيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

ومن المقرر الآن أن تظل المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة حتى يناير المقبل، أي أكثر بثلاثة أسابيع مما كان مقررا في الأصل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بقوة الزيادة الكبيرة في أعداد حالات الإصابة.

وقال كاستكس إن هذا الإجراء يرجع إلى " أننا لم نصل بعد إلى نهاية الموجة الثانية " .

ومن بين البلدان الأوروبية، تضررت فرنسا بشدة من هذه الجائحة.

جان كاستكس فرنسا الموجة الثانية لكورونا فيروس كورونا

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